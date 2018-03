Twaalf procent Vlaamse werknemers loopt risico op burn-out, Groen wil werkgevers mee laten betalen HR JV

16 maart 2018

07u00

12 procent van de Vlaamse werknemers, of 280.000 mensen, en 11 procent van de zelfstandigen (40.000 mensen), hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen, die tot een burn-out kunnen leiden. Dat blijkt uit een grootschalige, driejaarlijkse, werkbaarheidsmeting die de Serv-stichting Innovatie & Arbeid in 2016 uitvoerde bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandigen. Oppositiepartij Groen vindt dat werkgevers mee moeten betalen voor werknemers die uitvallen met een burn-out.

Klachten uiten zich in regelmatiger ziek zijn, sneller overwegen van werk te veranderen en vrees om niet tot het pensioen te kunnen doorwerken, en kunnen uiteindelijk een burn-out veroorzaken. Dat staat in het vandaag gepubliceerde verslag van De Serv, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Hoogste risico in onderwijs

Werknemers of zelfstandigen met acute psychische vermoeidheidsproblemen zijn wel aan het werk, maar de hoge werkdruk, emotionele belasting, gebrek aan autonomie en/of flexibiliteit maken dat ze minder goed functioneren. Deze klachten komen meer voor bij onderwijspersoneel, kortgeschoolde arbeiders en (midden)kaders, blijkt uit de bevraging. Wie in het onderwijs staat heeft het hoogste risico op klachten (14,3 procent). Ook in de post- en telecomsector, de zakelijke dienstverlening en de financiële sector liggen de klachten hoger.

Bij de zelfstandige ondernemers ligt het aandeel klachten hoger als er in de toekomst een vermindering van opdrachten of stopzetting van de zaak te verwachten is.

Preventie

Bij de -30-jarigen kampt 10 procent van de werknemers met acute psychische vermoeidheidsproblemen. Bij de 50-plussers is dat 13 procent. De klachten komen voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans neemt toe met de leeftijd. Tussen mannen en vrouwen blijkt er geen verschil.

De adviesraad van de sociale partners wijst erop dat een beleid van werkstresspreventie en reïntegratie het verschil kan maken. Voor Serv-voorzitter Hans Maertens, ook voorzitter van Voka, vraagt werken aan werkstress een meersporenaanpak. "Met het actieplan werkbaar werk wil de Serv onder meer innovatieve arbeidsorganisatie en coachend leiderschap versneld ingang doen vinden in bedrijven en organisaties in Vlaanderen. Een vernieuwende aanpak komt de werkbaarheid van jobs en de duurzame inzetbaarheid van mensen ten goede."

Uitpersen als citroenen

Maar zover zijn we nog niet overal, volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci. De regering heeft veel te weinig ambitie getoond in het aanpakken van het debat rond werkbaar werk", zei ze gisteravond in Terzake. "Er zijn grote verschillen in de manier waar werkgevers omgaan met de problematiek. Er zijn bedrijven die veel inspanningen doen, maar er zijn er ook die hun werknemers uitpersen als citroenen."

"Op dit moment is de situatie in België zo, dat wie ziek uitvalt, na een maand op de sociale zekerheid valt. De samenleving neemt dus die kost op zich. In Nederland is dat pas na twee jaar het geval.Zo geeft men bedrijven een signaal dat ze dit ernstig moeten nemen. De burn-outcijfers liggen in Nederland dan ook lager." Groen wil een systeem dat enerzijds sensibiliseert en anderszijds beloont. "Bedrijven die het beter doen dan gemiddeld, krijgen korting. Wie het slechter doet dan gemiddeld, wordt tot een jaar lang mee verantwoordelijk voor de uitkering van de werknemer.

Meer verdienen

Niko Demeester van ondernemingenorganisatie Voka, die ook in de Terzake-studio zat, is het niet eens met dat voorstel. "De werkbelasting is hoog in ons land", zegt hij. "We zitten in een concurrentiële wereld. We werken in Vlaanderen weinig uren, veel minder dan in andere landen. Als we evenveel willen verdienen, moeten we dus ook harder werken."

Regelmatig blijkt uit onderzoek dat burn-outs een probleem zijn. "We gaven in 2017 voor het eerst meer uit aan arbeidsongeschiktheid dan aan werkloosheid", aldus nog Almaci. "Dat toont toch de impact van het probleem." Eind vorige maand bleek uit een onderzoek van hr-dienstverlener Securex nog dat bijna 1 op de 5 deelnemers 'werkverslaafd' is. Die 'worcaholics' hebben volgens datzelfde onderzoek ook een sterk verhoogd risico op een burn-out.