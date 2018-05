Twaalf jaar cel voor tachtiger die kleindochters misbruikte: "Zelfs achtervolgd naar de toiletten op communiefeesten" Patrick Lefelon ADN

04 mei 2018

10u05

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 De 81-jarige Emile Hendrickx uit Houthalen is vandaag veroordeeld tot twaalf jaar cel, omdat hij zijn vier kleindochters jarenlang seksueel misbruikt had. De correctionele rechtbank van Antwerpen beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. De bejaarde man daagde immers niet op op zijn proces en de rechtbank vreest dat hij zich aan zijn straf zal proberen te onttrekken.

De beklaagde woont momenteel in Limburg, maar de feiten hadden zich in het Antwerpse afgespeeld. Het Antwerpse openbaar ministerie had veertien jaar celstraf gevorderd tegen de uitgeweken Antwerpenaar. Zijn praktijken waren zelfs voor een doorwinterde aanklager “huiveringwekkend".

Het onderzoek was eind 2016 van start gegaan na een klacht. Zijn toen 14-jarige kleindochter verklaarde dat ze door haar grootvader misbruikt werd. Het was in 2010 begonnen, toen ze acht jaar was. Ze woonde een tijdje met haar vader bij de beklaagde, omdat haar ouders in een echtscheiding verwikkeld zaten.

Aanklager Mario Wijns: “Eén van de kleindochters werd voor het eerst misbruikt toen ze 8 jaar was. De opa volgde haar tot op het toilet, betastte haar en stak zijn hand in haar vagina. Later verkrachtte hij haar of dwong hij haar om zijn penis in haar mond te nemen als hij klaarkwam. Hij achtervolgde haar zelfs naar de toiletten op communiefeesten in de familie.”

Hondenbrokken

De beklaagde werd met haar verklaring geconfronteerd, maar ontkende eerst. Na een test met de polygraaf gaf hij bepaalde zaken toe, maar hij beweerde dat alles op vraag van het slachtoffer gebeurde. Tijdens het onderzoek bleek dat hij zich ook aan drie stiefkleindochters vergrepen had, maar de tachtiger betwistte dat. Opa was volgens de aanklager een “pervert pur sang” met extreme lusten. “Zo duwde hij hondenbrokken in hun vagina en dwong dan de hond om de brok eruit te likken.

De rechtbank vond alle feiten bewezen. “De man heeft schaamteloos misbruik gemaakt van zijn vertrouwens- en gezagsrelatie als grootvader. Hij is ook al 6 keer correctioneel veroordeeld. De eerste veroordeling voor verkrachting dateert van 1978.” De man had toen zijn eigen dochter verkracht.

Het openbaar ministerie wil de man zo snel mogelijk achter de tralies en vorderde de onmiddellijke aanhouding. De rechtbank stemde daar zonder aarzelen mee in.