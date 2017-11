Twaalf jaar cel gevorderd voor vermeend misbruik van dochter Redactie

19u01

Bron: belga 0 Het openbaar ministerie heeft twaalf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor een 41-jarige man uit Deurne, die zijn dochter zes jaar lang seksueel misbruikt zou hebben. De veertiger ontkent dat met klem, maar geeft wel toe dat hij samen met de tiener cocaïne had gebruikt en dat hij haar tegen betaling seksueel getinte chatberichten had laten versturen.

Het vermeende slachtoffer - intussen meerderjarig - had op 25 juni aangifte gedaan. Ze vertelde de politie dat ze haar vader pas had leren kennen, toen ze 12 jaar was. Al bij een van hun eerste ontmoetingen had hij haar op zijn schoot getrokken en zou hij haar betast hebben tussen de benen. Ze vond dat raar, maar stond er niet verder bij stil.

Ze kregen een hechte band en het meisje ging bij hem wonen in Deurne. Ze vertelde dat hij haar in oktober 2011 een eerste maal seksueel misbruikt had. De zedenfeiten zouden tot in januari 2017 geduurd hebben. De beklaagde zou ook enkele van haar vriendinnen betast hebben.

De dochter verklaarde voorts dat ze haar spaargeld moest afgeven, zodat haar vader cocaïne kon kopen. Toen ze 14 à 15 jaar was, liet hij haar mee gebruiken. De beklaagde had haar ook ingezet voor een sekschat en liet haar tegen betaling berichten uitwisselen met klanten. Ze vertelde de politie dat ze nooit iets had durven zeggen. Haar vader kon agressief uit de hoek komen en had haar eens bij de keel gegrepen.

De beklaagde ontkent het misbruik en vermoedt dat zijn dochter werd opgestookt. "Als hij haar bij een van hun eerste ontmoetingen al betast had, waarom is ze dan bij hem gaan wonen? Waarom heeft niemand iets gemerkt? Hij heeft altijd alles voor zijn dochter gedaan. Toen ze in maart terug bij haar moeder ging wonen, schreef ze hem dat hij niet gefaald had als vader, maar dat ze de ruzies omwille van haar leugens, het geld en de drugs beu was. Niks over misbruik", pleitte advocaat Xavier Potvin. Vonnis op 8 december.