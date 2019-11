Twaalf Belgische winkels Orchestra-Prémaman sluiten, vijftigtal banen op de tocht

LH

25 november 2019

19u55

Bron: Belga

0

Twaalf van de vijfenveertig Belgische winkels van de noodlijdende Franse kinderkledingspecialist Orchestra-Prémaman zullen in de komende weken gesloten worden. Dat is vandaag vernomen bij de christelijke vakbond. Een vijftigtal banen is daardoor in gevaar. Orchestra-Prémaman kreeg eerder bescherming tegen zijn schuldeisers.