Tv-persoonlijkheid Stéphane Pauwels opnieuw vrijgelaten in onderzoek naar home-invasion Redactie

21 september 2018

08u14

Bron: belga 0 De Franstalige televisiepresentator Stéphane Pauwels is weer vrijgelaten onder voorwaarden, nadat hij woensdag opnieuw was opgepakt in het gerechtelijk onderzoek naar een reeks home-invasions. Dat meldt het federaal parket.

De man was eind augustus al door de onderzoeksrechter in Bergen in verdenking gesteld, omdat hij betrokken zou geweest zijn bij één home-invasion, maar werd toen al een eerste maal vrijgelaten onder voorwaarden. Woensdag werd hij opnieuw opgepakt, omdat hij zou geprobeerd hebben in contact te komen met andere betrokkenen in het dossier.

Pauwels wordt verdacht van betrokkenheid bij een home-jacking in Lasne, op 6 maart 2017. Een inwoner van het gehucht Ohain stapte daarbij rond 19.30 uur zijn woning uit maar werd meteen overvallen door drie mannen. Die sloegen het slachtoffer in elkaar, bonden hem vast aan handen en voeten met snelbinders en bedreigden hem met een vuurwapen. De drie daders doorzochten daarop de woning, maar konden slechts een kleine geldsom buitmaken. Het slachtoffer raakte bij die feiten zwaargewond.

Drughandel

Het onderzoek naar die home-jacking maakt deel uit van een ruimer onderzoek naar een 20-tal home-jackings en gewelddadige inbraken die tussen 2015 en 2017 plaatsvonden op verschillende plaatsen in België en naar een omvangrijke drughandel. Pauwels wordt alleen gelinkt aan het feit in Lasne, waar het doelwit de ex-vriend van Pauwels' vriendin zou geweest zijn.

De televisiepresentator werd eind augustus door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden, maar werd woensdag opnieuw opgepakt bij een nieuwe reeks huiszoekingen in het dossier. Volgens het federaal parket werd Pauwels ervan verdacht dat hij geprobeerd had in contact te komen met andere hoofdrolspelers in het dossier. Hij werd gisteren voor de tweede maal voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem opnieuw vrijliet onder voorwaarden.