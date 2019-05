Tv-maakster Elke Neuville schrijft brief aan kiezers Vlaams Belang in druk gedeelde facebookpost, Vlaams Belang reageert: “Lees gewoon zelf ons programma” mvdb

27 mei 2019

17u06 78 Een Facebookpost van televisiemaakster Elke Neuville waarin ze zich richtte aan de ‘18 procent’, de kiezers van het Vlaams Belang, werd druk gedeeld. In het bericht somde ze de ‘partijstandpunten’ van de extreemrechtse partij op. Ondertussen lijkt het erop dat ze het bericht heeft verwijderd. Vlaams Belang bestempelt het bericht van Neuville als grotendeels fakenews.

“Natuurlijk zijn jullie niet allemaal racisten”, stak Neuville, die onder meer het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ maakt, van wal. “En natuurlijk staat er meer in het partijprogramma van Vlaams Belang dan botweg ‘alle vreemdelingen buiten’”, waarna ze onder de aandacht bracht dat het VB onder meer pleit voor de herinvoering van de doodstraf, een pleidooi houdt tegen abortus en euthanasie en voorstander is van de mogelijkheid tot chemische castratie.



“Maar een stemhokje is doorgaans te krap voor enige nuance. Door dat bolletje te kleuren, hebt u natuurlijk wel dat volledige programma stilzwijgend onderschreven. En dat maakt het moeilijk om uw proteststem te lezen, of om er zelfs iets mee aan te vangen in de toekomst. Mag ik u daarom toch een heel klein beetje kortzichtig noemen, ook al is dat dan weer onbeleefd of pretentieus of kortzichtig van mezelf.

Neuville ondertekende haar open brief met ‘Vriendelijke groeten, De 82 procent’. Haar bericht was op dat moment al meer dan 7.000 keer gedeeld.

Sam Van Rooy, perswoordvoerder van Vlaams Belang Antwerpen en Antwerps gemeenteraadslid, wenst nog wel te reageren op de open brief die Neuville gisteren publiceerde. Dat doet hij in enkele tweets op Twitter. Hij stelt in een reactie aan onze redactie bovendien dat wat Neuville schrijft grotendeels fakenews is. “Lees gewoon zelf ons Vlaams Belang-programma”, klinkt het.

Lees gewoon zelf ons Vlaams Belang-programma, valse types als Neuville willen niet dat u dat leest, want dan zou u de waarheid ontdekken. 👇🏻https://t.co/PbKOihLcfo Sam van Rooy 💛(@ SamvanRooy1) link

Ook Wim Van Osselaer, fractiesecretaris van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement reageerde op Twitter:

Controleer het zelf. Het enige echte ongecensureerde Vlaams Belang-programma voor de verkiezingen van 2019. 👇https://t.co/NXfiTO7v7v Wim Van Osselaer(@ WimVanOsselaer1) link