Tussenkomst Van Dijck wellicht zaak voor deontologische commissie, maar eerst moet er klacht komen TT

12 juli 2019

09u54

Bron: Belga 0 De kans is bestaande dat Kris Van Dijck (N-VA) zich voor de deontologische commissie van het Vlaams Parlement zal moeten verantwoorden voor de actie die hij ondernam om de uitbetaling van een uitkering aan een escortdame te bespoedigen. Al kan het nog even duren: de commissie zelf vergadert niet in een recesperiode en komt ook enkel samen nadat er een klacht is ingediend bij de commissie.

Van Dijck nam gisteren ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement nadat P-magazine mailverkeer van Van Dijck publiceerde waaruit blijkt dat hij in 2014 bij toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) was tussengekomen in verband met een uitkering voor een escortdame bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO).

P-magazine sprak van fraude, Van Dijck zelf zegt niets onwettig te hebben gedaan. Ook volgens N-VA is er geen sprake van fraude. "We zijn ervan overtuigd dat dit niet klopt. Hij heeft geen uitkering willen verkrijgen waar iemand geen recht op had", herhaalde N-VA-fractieleider Matthias Diependaele in De Ochtend op Radio 1. "Fraude zou een strafbaar feit zijn. Maar er is een verschil met een vraag om een uitbetaling, die hoe dan ook zou gebeurt zijn, te bespoedigen.”

Procedure proberen versnellen niet toegestaan volgens deontologische code

De vraag rijst wel of Van Dijck daarmee de deontologische code van het Vlaams Parlement heeft geschonden. "Bespoedigingstussenkomsten, waarbij volksvertegenwoordigers een administratieve of gerechtelijke procedure proberen te versnellen in dossiers die zonder die tussenkomst weliswaar een langere verwerkingsperiode, maar toch ook een gunstig gevolg zouden krijgen" zijn volgens artikel 20 van die code "niet toegestaan".

Maar hoogleraar bestuurskunde Filip De Rynck (UGent) merkte in De Ochtend op dat de zaak genuanceerder is. Artikel 19 van die code zegt immers dat parlementsleden wél mogen tussenkomen om te wijzen op "specifieke elementen in het dossier" zoals "de sociale context van betrokkene". In zijn mail aan minister Peeters merkte Van Dijck op dat de vrouw "alleenstaande moeder" is in een "moeilijke financiële situatie". Bovendien, zegt De Rynck, mogen parlementsleden volgens artikels 21 schriftelijk een stand van zaken van een persoonlijk dossier opvragen "indien zij vermoeden dat de afhandeling manifest te traag verloopt".

Het is de deontologische commissie van het Vlaams Parlement die toeziet op de naleving van die code. Alle erkende fracties maken deel uit van de commissie, die na de verkiezingen nog niet opnieuw is samengesteld. In principe zit de parlementsvoorzitter de commissie voor. Als de commissie zou oordelen dat de code geschonden is, riskeert Van Dijck een publieke blaam.

Toch lijkt een snelle bijeenkomst van de deontologische commissie uitgesloten. De commissie is namelijk niet actief in recesperiodes. Normaal gezien wordt de commissie, net als de andere commissies, bij de eerste plenaire in september opnieuw samengesteld. Bovendien komt de commissie enkel samen na een klacht. Die klacht kan door eender wie worden ingediend. Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk.