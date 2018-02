Turtelboom maakt zich op voor mandaat bij Europese Rekenkamer TTR

20 februari 2018

14u27

Bron: Belga 1 De regering droeg eerder de vroegere Open Vld-minister Annemie Turtelboom voor als kandidaat-lid van de Europese Rekenkamer. De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement schaarde zich vandaag met een kamerbrede meerderheid achter haar kandidatuur.

De 50-jarige Turtelboom kwam deze ochtend ongehavend uit een hoorzitting in de betrokken commissie. Na afloop haalde de oud-minister in een geheime stemming een ruime meerderheid van 20 tegen 2 stemmen. Later volgt nog een stemming in plenaire zitting. Het Europees Parlement beschikt bij benoemingen bij de Rekenkamer enkel over een adviesrecht. Het zijn de lidstaten die het laatste woord hebben.

Turtelboom vervangt bij de Europese Rekenkamer Karel Pinxten. Diens nominatie voor een derde mandaat van zes jaar werd eind vorig jaar afgewezen door het Europees Parlement. De Belgische regering besloot vervolgens om niet langer vast te houden aan de kandidatuur van de 65-jarige oud-minister van Landbouw en Defensie en Turtelboom voor te dragen.

Turteltaks

Turtelboom zat van 2008 tot 2014 in de federale regering, waar ze onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Justitie was. In 2014 maakte ze de overstap naar de Vlaamse regering. Ze was er viceminister-president en minister van Begroting en Energie. In april 2016 nam ze ontslag omdat het dossier rond de zogenaamde Turteltaks "te gepersonaliseerd" was geworden.

De Europese Rekenkamer onderzoekt de betrouwbaarheid van de begrotingen van de Europese instellingen. De instelling met zetel in Luxemburg telt één lid van elke lidstaat.