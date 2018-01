Turnleraar zegt dat meisje niet zo arrogant moet doen, papa klopt erop avh

30 januari 2018

14u51

Bron: Belga 234 De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een celstraf van 14 maanden en boete van 1.500 euro gevorderd voor een man die in 2015 klappen uitdeelde aan de leraar Lichamelijke Opvoeding van zijn 12-jarige dochter. De dochter had haar vader verteld over een opmerking die de leraar had gegeven. De leerkracht wees haar op haar gedrag en zei dat ze zich niet zo arrogant moest opstellen.

De feiten speelden zich op 29 april 2015 af in school De Horizon in Hamont. "Volgens het parket is er sprake van voorbedachtheid", aldus de openbare aanklager. "De man was samen met zijn dochter op weg van school naar huis. Nadat de dochter over het voorval gesproken had, besliste de man naar de school terug te keren. Zonder iets te zeggen stormde hij op de leerkracht af en deelde vuistslagen uit. De leerkracht was drie weken werkonbekwaam. We moeten hier een signaal geven omdat een leerkracht respect verdient voor de belangrijke rol die hij als onderwijzer heeft."

Advocaat Xavier Byvoet voegde er aan toe dat de leerkracht en de school serieus onder de indruk waren van het incident. "Het heeft binnen de scholengemeenschap een sterke indruk nagelaten. Cliënt was kleuteronderwijzer en voor een vierde van zijn takenpakket leraar Lichamelijke Opvoeding. Hij was toen 23 jaar oud. Hij gaf te kennen dat hij nog leerkracht wilde zijn, maar stopte met zijn functie van leerkracht Lichamelijke Opvoeding", aldus advocaat Byvoet.

Vonnis op 27 februari.