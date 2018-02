Turkse "nepuniversiteit" ontvangt geen subsidies meer Redactie

23 februari 2018

15u22

Bron: belga 3 De Université Européenne de Bruxelles, die gelinkt is aan de Turkse islambeweging Milli Görüs, ontvangt voor het komende jaar geen subsidies meer. Dat maakte Brussels minister Pascal Smet (sp.a) bekend in de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het beëindigen van de subsidiëring staat los van de recente nieuwsberichten dat het om een nepuniversiteit zou gaan

"Het probleem is opgelost voor de toekomst, want door de nieuwe reglementering moeten ze hun activiteiten melden. Maar voor het komende jaar hebben ze geen activiteiten doorgegeven en dus zullen we ze niet subsidiëren", aldus Smet.

Ondertussen loopt er wel een onderzoek naar de activiteiten van de Université Européenne de Bruxelles. De universiteit opereert onder de koepelorganisatie Unie van Turkse Verenigingen en heeft met de Unie ook een protocolakkoord. De Unie van Turkse Verenigingen is door de Vlaamse Gemeenschap erkend.

"We hebben bij de Unie van Turkse Verenigingen gevraagd wat er aan de hand is en zij gaan ons de resultaten van hun onderzoek overmaken. Nadien bekijken we of er contact moet worden opgenomen met de federale veiligheidsdiensten", zegt minister Smet.

Tot nog toe werd er vanuit de federale veiligheidsdiensten geen enkele waarschuwing uitgevaardigd ten opzichte van de organisatie.