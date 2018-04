Turkse feestvierders crashen op weg naar huwelijk na 'zotte manoeuvres' Toon Royackers

29 april 2018

12u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Turkse bestuurder uit een kolonne is zaterdagmiddag in de vangrails gevlogen op de E313 ter hoogte van Diepenbeek. Volgens getuigen waren de bestuurders nogal 'zotte manoeuvres' aan het uithalen, net voor het ongeval.

De groep was onderweg naar een huwelijksfeest toen het op de E313 mis liep in de richting van Luik. Daar stond al een file ten gevolge van een eerder ongeval verderop in Hoeselt, waar een vrachtwagen door de middenberm was gegaan.

De feestvierders merkten die file te laat op en moesten vol op de remmen vliegen. Eén BMW knalde daarop eerst links in de vangrails van de middenberm, om vervolgens weer naar de andere kant van de rijbaan geslingerd te worden. Daar kwam de auto stil te staan op de pechstrook. Alle andere deelnemers uit de kleine kolonne konden de slingerde wagen ontwijken.

Niemand raakte gewond, maar door het tweede ongeval groeide wel opnieuw de file op de E313. De Federale wegpolitie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.