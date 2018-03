Turkse ambassade in Brussel met verf besmeurd HA

26 maart 2018

14u18

Bron: VRT 0 Vandalen hebben afgelopen weekend de gevel van de Turkse ambassade in Brussel beklad met rode verf.

Op sociale media is te zien dat het pand in de Montoyerstraat gisteren helemaal besmeurd was. Inmiddels is de gevel weer schoongemaakt, meldt de VRT. De Turkse ambassadeur Levent Gümrükçü liet weten dat de daders gemaskerd waren. Volgens hem gaat het om sympathisanten van de PKK en YPG. Turkije beschouwt die Koerdische milities als terroristische organisaties. Beelden van bewakingscamera's zijn overgemaakt aan de politie. Gümrükçü hoopt dat de daders geïdentificeerd en berecht kunnen worden.