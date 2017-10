Turkije ontvangt geld om toe te treden tot EU, maar die steun willen premier Michel (en Merkel) nu bevriezen FT

Premier Charles Michel en Duits bondskanselier Angela Merkel samen aan tafel tijdens een etentje in Brussel begin januari. Onze premier heeft deze avond gezegd voorstander te zijn van een "bevriezing of heroriëntering" van de financiële steun die Turkije als kandidaat-lidstaat krijgt om toe te treden tot de Europese Unie. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil snijden in de pretoetredingsfondsen.

In ons land schaarde de Kamer zich in februari nog achter een resolutie waarin de regering wordt verzocht om op Europees niveau te pleiten voor een bevriezing van de onderhandelingen met Turkije en de bijbehorende toetredingssteun.



"We steunen de demarche om de pretoetredingsfondsen tot een minimum te herleiden", zo bevestigde premier Charles Michel deze avond. "Ik ben persoonlijk voor een bevriezing of anders een heroriëntering. Maar wanneer er discussie ontstaat, zal ik luisteren", zo klonk het.

Staatsgreep

De onderhandelingen over een eventuele toetreding van Turkije liggen al maanden stil en dat is bovenal het gevolg van de repressie na de mislukte staatsgreep in de zomer van vorig jaar. Turkije is dus nog altijd geen lid van de Europese Unie. Deze avond kwam de kwestie nogmaals aan bod tijdens een diner in Brussel, waar Europese staatshoofden en regeringsleiders samengekomen waren.



Het was de Duitse bondskanselier Angela Merkel die het onderwerp op de planning had gezet. Tijdens de recente Duitse verkiezingscampagne had ze er ook al voor gepleit de toetredingsonderhandelingen stop te zetten, maar daarover bestaat geen unanimiteit onder haar Europese ambtgenoten. (lees door onder de foto)

Premier Charles Michel op de Europese top, deze avond.

4,5 miljard euro

Merkel richt haar vizier dan maar op de steun die Turkije als kandidaat-lidstaat ontvangt. "Ik zet me in voor een inperking van de pretoetredingsfondsen", kondigde ze aan. De Europeanen reserveerden voor de periode van 2014 tot 2020 4,45 miljard euro om Turkije te ondersteunen in zijn toetredingsproces tot de EU. Bijna 2 miljard euro is begroot in de periode van 2018 tot 2020.

Verkeerde richting

Dat Merkel wil snijden in de Turkse fondsen, heeft volgens haar niet enkel te maken met de hechtenis van Duitse onderdanen in Turkije. De evolutie van het democratische bestel en de rechtsstaat gaat gewoon "de verkeerde richting" uit in Turkije.