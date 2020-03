Turkije laat Antwerpse IS-weduwen vrij GVV

20 maart 2020

22u16 0 Een Turkse rechtbank heeft Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (27) vrijgesproken, zo meldt hun advocaat Walter Damen. De vrouwen wachten nu op hun uitwijzing naar België, maar dat kan nog even duren door de coronacrisis.

De Antwerpse schoonzussen werden daar in november opgepakt nadat ze waren kunnen vluchten uit een Koerdisch gevangenenkamp in Syrië. Hoewel ze tot de terreurgroep Islamitische Staat behoorden, was de rechtbank van oordeel dat ze geen Turkse wetten overtreden hebben. Ze werden dan ook vrijgelaten, maar na een tussenkomst van de Belgische autoriteiten zouden ze wel zijn overgebracht naar een vluchtelingenkamp.

Daar wachten ze nu op hun uitwijzing naar België, waar ze al veroordeeld zijn tot vijf jaar cel. Maar die overdracht zal mogelijk nog een tijdje duren door de reisbeperkingen die er zijn door de coronacrisis. De vrouwen hebben elk nog één jong kind bij zich. Vier andere kinderen zijn in januari al naar België gerepatrieerd.