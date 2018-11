Turbulente nacht doet Gentse onderhandelingen niet op de klippen lopen

20 november 2018

In Gent lopen de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie niet op de klippen nadat de formateursnota van Groen-kopman Filip Watteeuw naar de pers is gelekt. Die nota bevat twee scenario's, waarbij de ene keer Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq burgemeester wordt en de andere keer Groen-kopman Filip Watteeuw. Maar nog voor de onderhandelingen goed waren opgestart, lekte een van de gesprekspartners informatie over de verdeling van de posten. De belangrijkste kopstukken zijn 'not amused' maar van een vertrouwensbreuk is geen sprake.