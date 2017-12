Tunnel E403 deels versperd na ongeval LSI

23u31

Bron: eigen berichtgeving 1 LSI Het ongeval vond plaats in de tunnel van de E403 ter hoogte van het vliegveld van Wevelgem. De tunnel onder het vliegveld van Wevelgem is sinds 22 uur vanavond deels versperd. Oorzaak is een ongeval op de snelweg E403 waarbij twee voertuigen zijn betrokken.

Een Frans voertuig reed in de tunnel achteraan in op een ander Frans voertuig. Er raakte niemand gewond maar de voertuigen versperren de versmalde rechterrijstrook in de tunnel. Ze liepen beide zware schade op en moeten getakeld worden. Net voor en net na de tunnel zijn er wegenwerken bezig en wordt het verkeer door de middenberm naar de andere rijstrook geleid. De snelheid is er ook beperkt tot 50 kilometer per uur. Personenwagens kunnen aan het ongeval passeren, vrachtwagens niet.

