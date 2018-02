Tunesiër uit Waregem ontkent dat hij dochter sloeg omdat ze zich 'te westers' gedroeg Man (49) blijft aangehouden Alexander Haezebrouck

16 februari 2018

11u18

De vader van het Tunesische koppel uit Waregem die in de cel zit, ontkent dat hij zijn minderjarige dochter met een riem sloeg omdat ze zich 'te westers' zou gedragen.

Volgens de ouders ging de discussie over een geplande reis van het gezin naar Italië. De vader (49) heeft er een zus wonen, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

De 16-jarige dochter wou niet mee en weigerde haar identiteitskaart af te geven. Zij wou liever mee op schoolreis.

Het meisje stapte na de feiten naar de politie. Het zou de eerste keer zijn dat er dergelijk geweld in het gezin voorkwam. De raadkamer besliste vanmorgen om de aanhouding van de 49-jarige vader te verlengen. Over de moeder (39) valt de beslissing later vandaag.

Ze woden beiden verdacht van mishandeling van hun vier minderjarige kinderen van 16, 8, 3 en 1 jaar. De kinderen zijn intussen geplaatst.