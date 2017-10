Tuinhuis volledig uitgebrand in Brecht VTT

08u28 0 Marc De Roeck

De hulpdiensten zijn zondagnacht omstreeks 4 uur opgeroepen voor een brand in de Mastboomdreef. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het tuinhuis in lichterlaaie. De opbergplaats is volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand was nog moeilijk te achterhalen, maar vermoedelijk is het een accidentele brand.