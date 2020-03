Tuincentra willen mogelijkheid om te openen tijdens coronacrisis: “Discriminatie” ADN

31 maart 2020

17u44

Bron: Belga 0 De Belgische Tuincentra Vereniging (BTV), die een driehonderdtal tuin- en plantencentra vertegenwoordigt, wil dat de overheid de sluitingsplicht in de sector zo snel mogelijk herbekijkt. De organisatie klaagt ook aan dat winkels die (dieren)voeding verkopen, wel nog bloemen en planten mogen verkopen, en spreekt van "discriminatie".

"Met ons assortiment bloemen en planten kunnen we een positieve rol spelen in de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. We helpen de mensen actief en gezond bezig te blijven in hun tuin en op die manier de quarantainemaatregelen draaglijker te maken", argumenteert Dirk Ballekens, directeur BTV.

“Gelijk speelveld”

Dat een heropening veilig kan gebeuren, “bewijzen de tuincentra waar ook (dieren)voeding wordt verkocht”, klinkt het. "Laat ons dan ook alle tuincentra die dit wensen en die de veiligheid kunnen garanderen, weer open gaan en gun op die manier iedereen binnen onze sector een gelijk speelveld", zegt Ballekens.



De directeur benadrukt dat de tuincentra er “alles aan doen om de gezondheid van medewerkers, klanten en leveranciers” te beschermen.

Ongenoegen

De sector gaat met zijn protocol zelfs verder dan wat de overheid voorschrijft, luidt het. "Die normen worden, zonder uitzondering, door al onze aangesloten tuincentra onderschreven. Het is dan ook contraproductief en zorgt voor ongenoegen om tuincentra in twee kampen te verdelen, louter op basis van assortiment.”

