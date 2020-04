Tuincentra wel, bloemenwinkels niet: deze winkels mogen morgen open Astrid Roelandt KV

17 april 2020

19u01

Bron: eigen berichtgeving, Belga 124 Vanaf morgen gaan de doe-het-zelfzaken en tuincentra terug open. De regering houdt zich zoals verwacht aan een strikte interpretatie van wat dat inhoudt, zo blijkt uit ministerieel besluit dat zonet gepubliceerd is op de website van het Belgisch Staatsblad. Bloemenwinkels en verfwinkels blijven gesloten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en vakbond BBTK zijn niet te spreken over het feit dat de officiële richtlijnen vanavond pas zijn bekendgemaakt, terwijl de betrokken winkels morgen in feite al mogen openen.



De Nationale Veiligheidsraad kondigde woensdag aan dat de tuincentra en doe-het-zelfzaken terug opengaan, en nu heeft ze dat ook in wetteksten gegoten.

Mogen terug open:

• De doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen

• De tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen

• De groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten



Net als bij de supermarkten moet dat wel gebeuren met respect voor de regels van social distancing, zo staat te lezen in het staatsblad.

Speciaalzaken, die zich toespitsen op één soort bouwmateriaal, zoals verfwinkels of parketwinkels mogen dus nog niet open. Hetzelfde geldt voor de bloemenwinkels. Dit is geen verrassing, maar de publicatie van het besluit is wel belangrijk, omdat het de politie en de burgemeesters een wettelijke basis geeft op basis waarvan ze de regels kunnen handhaven - en beboeten indien nodig.



Tuincentra en doe-het-zelf-zaken kunnen vanaf zaterdag heropenen onder dezelfde strikte voorwaarden als voedingswinkels: één klant per tien vierkante meter en klanten mogen maximaal een halfuur in de winkel verblijven.

De leden van de Belgische Tuincentra Vereniging zeggen klaar te zijn om zaterdag weer de deuren te openen. Doe-het-zelfketen Brico zal vanaf maandag 20 april weer klanten in zijn circa 150 winkels in België ontvangen. Ook concurrent Gamma, dat 86 doe-het-zelfzaken telt in ons land, bereidt zich grondig voor op een verantwoorde heropening op maandag. Een aantal Belgische Gamma-bouwmarkten, waar al maatregelen zijn getroffen, gaat morgen al open.

Sinds het begin van de lockdown mochten ook winkels die essentiële diensten leveren open blijven. Het gaat dan om apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeding.

Wij moeten echt veel meer betrokken worden. Wij moeten dit toepassen en men zet ons voor het blok. Nathalie Debast, VVSG

Vatbaar voor interpretatie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) merkt op dat termen als “hoofdzakelijk” bomen en planten en “hoofdzakelijk” bouwmaterialen nog altijd openstaan voor interpretatie. “Wij hadden liever NACE-codes gezien”, zegt VVSG-persverantwoordelijke Nathalie Debast, verwijzend naar de officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen die ondernemingen indeelt in sectoren die elk een bepaalde code krijgen toegewezen. “Dit komt ook erg laat: het Belgisch Staatsblad verscheen na 18 uur, terwijl de regels vanaf morgen gelden. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden? Zij moeten vragen op het terrein beantwoorden en vanaf morgen handhaven. Wij moeten echt veel meer betrokken worden. Wij moeten dit toepassen en men zet ons voor het blok”, klinkt het.

“Overheden moeten gezond verstand gebruiken”

Dat het pas vanavond pas om 19 uur duidelijk was welke winkels morgenochtend extra de deuren mogen openen, getuigt van amateurisme, zegt Jan De Weghe, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK. “Ik ben al vier dagen aan het onderhandelen met een winkelketen om al het nodige te voorzien zoals handgels, plexiglas, het trekken van lijnen op de grond,... En dan maken ze om 19 uur de lijst bekend van winkels die morgenvroeg open mogen. Hoe kan een werknemer zich nu organiseren?”, zegt hij.

De vakbondsman vreest dan ook dat er op bepaalde plaatsen geen veiligheidsmaatregelen werden genomen. Bovendien zijn de werknemers op technische werkloosheid gezet en moeten ze nu plots weer aan het werk. Ook wijst hij erop dat uurroosters normaal gezien drie weken op voorhand moeten uithangen. Met de coronacrisis stellen mensen zich wel flexibel op, maar toch is dit volgens De Weghe overdreven.

De Weghe benadrukt dat hij het op zich zeer goed vindt dat de winkels weer open mogen, maar dat hij vindt dat de overheden hun gezond verstand moeten gebruiken. “Het was veel logischer geweest dat de opening vanaf maandag weer toegelaten was”, zegt hij.

