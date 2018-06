TUI-vliegtuig naar Mallorca moet halverwege terugkeren naar België "omdat boorddocumenten niet kloppen" TK

09 juni 2018

13u41

Bron: Het Nieuwsblad 7 Vlucht TB5697 van maatschappij TUI vertrok gisteren stipt om 16.20 uur op de luchthaven van Oostende naar Palma de Mallorca. Halverwege meldde de piloot echter dat ze rechtsomkeer moesten maken "omdat er iets mis was met de boorddocumenten". De 163 passagiers moesten de nacht doorbrengen in een hotel en kunnen pas vanavond opnieuw vertrekken .

"We vlogen al boven Clermont-Ferrand (een stad in de Franse regio Auvergne, nvdr), toen de piloot de boodschap gaf dat we zouden terugkeren. Meer informatie kwam er niet", getuigt een van de passagiers aan Het Nieuwsblad. "Niemand wist hoe het zat. Het enige dat we te horen kregen, was dat we rechtsomkeer maakten. Niet naar Oostende, maar naar Brussel. Bij het uitstappen vroeg ik het nog zelf aan de piloot, maar hij kon ons niet uitleggen wat nu precies het probleem was. Hij wist het precies zelf niet zo goed."

Eens aangekomen in Zaventem moesten de passagiers opnieuw hun bagage ophalen en werden ze naar een hotel gebracht, waar ze de nacht doorbrachten. Waarom de vlucht precies rechtsomkeer maakte? Alvast niet wegens een technisch defect, benadrukt TUI. "Eigenlijk was het eerder een administratief probleem”, aldus TUI-woordvoerder Piet Demeyere in Het Nieuwsblad. “Het vliegtuig had net controle gehad en technische updates gekregen. Helaas stond één element niet op de boorddocumenten vermeld. Toen de piloot dat besefte en doorgaf aan de controleposten, moest hij onmiddellijk terugkeren.”

Die maatregel vindt hij allerminst overdreven. "Stel je maar eens voor dat deze kleine administratieve fout betekent dat er ook andere fouten in de documenten geslopen zijn. Met die onzekerheid kunnen wij niet verder vliegen. In de luchtvaartsector hanteren we een zero tolerance-beleid, voor de veiligheid van de passagiers."

De passagiers zelf hebben er echter minder begrip voor:

Vlucht #TUI TB 5697 Oostende Mallorca moest terug naar Brussel omdat piloot de juiste papieren niet mee had! Is dit 2018? Digitale tijdperk? Jurgen Duthoo(@ JurgenDuthoo) link

Zeker 2018 Jurgen. Ik begrijp dat dit vragen oproept. Helaas kan niet alles digitaal aangeleverd worden daar papieren door meerdere partijen nagegaan moeten worden. Groet, ^KR TUI(@ TUINederland) link

#TUI veroorzaakt wel een vertraging van 28 uur voor de passagiers. Mogen maar morgen om 20:00 opnieuw vertrekken... Jurgen Duthoo(@ JurgenDuthoo) link