TUI: "Reizen naar rode zones waren al gecanceld”

13 juli 2020

15u08

Bron: Belga 0 Touroperator TUI heeft reizen naar plaatsen die door Buitenlandse Zaken code rood kregen, enkele weken geleden al geannuleerd. Dat zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. Het gaat om Zweden en de Portugese hoofdstad Lissabon.

"Zweden liep al een tijdje in de kijker en wij hadden nauwelijks aanvragen van reizigers", verklaart Demeyere. Hij voegt er ook aan toe dat Zweden zeker niet het belangrijkste land is voor de touroperator. TUI had de reizen zelf al geannuleerd, nog voor Buitenlandse Zaken Zweden code rood had gegeven. Hetzelfde geldt voor Lissabon.

Verder zijn geen reizen naar andere Europese bestemmingen gecanceld. "Een derde van ons aanbod is nog niet in verkoop omdat het gaat om landen die niet tot de Schengenzone behoren, zoals Turkije en Tunesië", stelt de woordvoerder nog. "Het is nog wachten op groen licht van de regering, maar de reizen naar die landen hebben we nog zeker tot 4 augustus geschrapt.”

