TUI-klanten mogen reis naar Dominicaanse Republiek gratis omboeken na dood van toeristen

18 juni 2019

14u27

Bron: belga 4 binnenland De klanten van de Belgische touroperator TUI die een reis naar de Dominicaanse Republiek boekten en vertrekken voor 16 juli, mogen die gratis omboeken. Dat werd vandaag vernomen bij TUI-woordvoerster Sarah Saucin.

De aanleiding is het overlijden van enkele Amerikaanse toeristen de afgelopen tijd in verschillende hotels die TUI ook aanbiedt. Hoewel de touroperator verzekert dat de veiligheid van zijn reizigers niet in gevaar is, wil TUI ongeruste klanten toch de mogelijkheid geven hun reisplannen aan te passen.

De overlijdens van de afgelopen periode zijn niet de enige: van 2013 tot nu kwamen 11 toeristen om in hotels in de Dominicaanse Republiek. Volgens de TUI-woordvoerster waren daar geen Belgen en geen TUI-klanten bij. De lokale autoriteiten voeren een onderzoek naar de overlijdens, maar dat is nog niet afgerond.



TUI volgt het onderzoek op, en benadrukt dat de veiligheid van de reizigers een prioriteit is. Het omboeken van reizen naar een ander hotel of een andere bestemming dan de Dominicaanse Republiek met een vertrekdatum voor 16 juli zijn gratis, een annulatie niet.

Ook touroperator Thomas Cook zegt de situatie nauw in de gaten te houden, maar biedt zijn klanten geen gratis omboekingen aan.

