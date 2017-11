TUI grote winnaar op hoogdag reissector



Marc Uyttenhove

01u19 0 REUTERS Touroperator TUI is de grote slokop geworden tijdens de 20ste Travel Awards die gisterenavond werden uitgereikt in de Antwerpse Hilton. De Travel Awards zijn een organisatie van vakblad Travel Magazine en bekronen jaarlijks de beste touroperators, luchtvaart-en cruisemaatschappijen en andere spelers op de Belgische professionele reismarkt.

TUI, vorig jaar nog Jetair, ging aan de haal met de meeste onderscheidingen – tien - onder meer als primus in de vlieg-en de skivakanties. Ook de man van het jaar kwam uit Oostende: directeur Dirk Van Holsbeke. Beste hotelketen werd al voor de 20ste maal op rij RIU, waarmee TUI exclusief samenwerkt.

TUI Belgium Tui hotel - Seabel Aladin in Djerba

Thomas Cook haalde het onder meer bij de autovakanties, terwijl Transeurope als beste citytripspecialist naar voor kwam. Brussels Airlines kreeg een award als verdienstelijkste luchtvaartmaatschappij op de korte afstand. MSC Cruises haalde het in de cruisesector. Touring was de beste reisverzekeringsmaatschappij en Spanje kreeg de prijs voor de beste toeristische dienst. In totaal werden 43 Travel Awards uitgereikt.