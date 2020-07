Tuchtonderzoek tegen Oost-Vlaamse topmagistraat IB

06 juli 2020

05u02

Bron: Belga 4 Johan Sabbe, procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, is eind ­vorige week geschorst. Het Gentse parket-generaal bevestigt in De Standaard en Het Nieuwsblad dat er een tuchtrechtelijk en een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen de hoge magistraat.

Sabbe is al jarenlang een van de belangrijkste magistraten in Oost-Vlaanderen. In 2007 werd hij baas van het Gentse parket, zeven jaar later werd hij de eerste ‘superprocureur’ van Oost-Vlaanderen, toen ook de parketten van Dendermonde en Oudenaarde onder zijn hoede kwamen. Maar eind vorige week kregen zijn naaste medewerkers te horen dat hij tijdelijk geschorst werd.

Het parket-generaal bevestigt dat er een tuchtonderzoek loopt maar weigert verdere informatie te geven over de zaak. Volgens de kranten bevindt het onderzoek zich nog een vroeg stadium; aanleiding zou een klacht zijn van iemand uit de professionele entourage van de hoge magistraat.