Trump wil nu zelfs dat NAVO-landen defensie-uitgaven verdubbelen

11 juli 2018

18u35

Bron: Belga 21 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Brussel aangedrongen op hogere defensie-uitgaven dan is afgesproken. Trump wil dat lidstaten van het bondgenootschap 4 procent van het bruto binnenlands product uitgeven aan defensie, bevestigde Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders.

Binnen de NAVO is afgesproken dat landen in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. De lidstaten herhaalden in de slotverklaring van de NAVO-top in Brussel nog eens volledig achter de doelstelling voor defensie-uitgaven te staan.

Trump vindt dat veel Europese landen te weinig uitgeven aan defensie. "Tijdens de opmerkingen van de president op de NAVO-top, suggereerde hij dat de landen niet alleen hun engagement van 2 procent van hun bbp aan defensie-uitgaven halen, maar dat ze dat opvoeren tot 4 procent", aldus Sanders na de ontmoeting achter gesloten deuren, met de staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-lidstaten. Het zou wel niet om een formeel voorstel gaan.

"President Trump wil zien dat onze bondgenoten meer van de lasten delen en ten minste hun al aangegane verplichtingen nakomen", aldus nog Sanders.

Op Twitter voegde Trump er na afloop van de top nog aan toe dat de lidstaten 'ONMIDDELLIJK' aan de twee procent-norm moeten geraken, en niet pas in 2025 zoals afgesproken.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Eerst 2 procent"

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, is terughoudender. "Eerst moeten we die 2 procent halen. Daar moeten we ons nu op focussen", zei hij na de vergadering in het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bevestigt dat Trump heeft gezegd dat hij die 2 procent, die de bondgenoten op de top in Wales in 2014 zijn overeengekomen, niet duurzaam vindt en op termijn naar 4 procent wil gaan.

"Niet op Trump gewacht om te investeren"

Voor premier Charles Michel is het op de tweedaagse NAVO-top in Brussel van "cruciaal belang" om de "eenheid en solidariteit" in het bondgenootschap te behouden. Dat zei hij bij zijn aankomst op de top.

De federale regering heeft overigens niet op Trump gewacht om een nieuwe strategie voor defensie uit te tekenen, met een keuze voor nieuwe investeringen."

Volgens de meest recente NAVO-cijfers zal België in 2018 ver onder de 2 procent-norm blijven (0,93 procent). Maar Michel liet tijdens een persconferentie verstaan dat Trump hem daar niet over aangesproken heeft. De premier herhaalde nogmaals dat zijn regering een einde heeft gemaakt aan de besparingen op defensie. "We hebben daarvoor niet gewacht op Trump", zei Michel daarover.

Hij benadrukte ook dat de NAVO-engagementen niet enkel over geld gaan, maar ook om capaciteiten en militaire contributies. Op die twee laatste vlakken scoort België wel goed, zo verzekerde Michel.

De premier had het ook over de uitdagingen die de NAVO tijdens de tweedaagse top in Brussel voorgeschoteld krijgt. "Op tafel liggen belangrijke engagementen om de NAVO sterker te maken en beter voor te bereiden op nieuwe bedreigingen", aldus Michel, die het onder meer had over de strijd tegen het terrorisme en hybride dreigingen.

Toch gezamenlijk akkoord

De bondgenoten konden op de top toch een gezamenlijke verklaring over "trans-Atlantische veiligheid en solidariteit" opstellen, ondanks de spanningen. In de verklaring herbevestigen de lidstaten onder meer de collectieve defensie en hun engagement om de defensie-uitgaven op te trekken.

"We hebben discussies gehad", zei secretaris-generaal Stoltenberg . "We hebben meningsverschillen. Maar het allerbelangrijkste is dat we beslissingen hebben die deze Alliantie vooruit helpen en ons sterker maken."

Het allereerste punt van de verklaring herbevestigt het engagement voor de collectieve defensie binnen de verdragsorganisatie. "Elke aanval tegen één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval tegen ons allemaal, zoals bepaald in Artikel 5 van het Verdrag van Washington. We zullen aan elkaars zijde blijven staan en samen handelen, op de basis van solidariteit, een gedeelde doelstelling en eerlijke lastenverdeling", klinkt het.

Lasten "eerlijker verdelen"

De lidstaten zijn het eens geworden om de afschrikking en defensie van de NAVO te versterken. Ook wordt de strijd tegen terrorisme opgevoerd en zijn de bondgenoten het eens om lasten eerlijker te verdelen.

"We zijn het allemaal eens dat we vandaag geen eerlijke lastenverdeling hebben in onze Alliantie. We zijn akkoord gegaan dat we meer cash in de nationale defensiebudgetten, meer moderne capaciteiten en meer bijdrages aan missies en operaties nodig hebben", aldus Stoltenberg.

De NAVO lanceerde ook nog het 'Readiness Initiative'. Met dat initiatief wil het bondgenootschap in staat zijn om tegen 2020 binnen de dertig dagen 30 bataljons met gevechtsvoertuigen, 30 luchtsquadrons en 30 gevechtsvaartuigen te mobiliseren. De lidstaten gaven ook hun toestemming voor de modernisering van de commandostructuur van de NAVO. Op vraag van Irak zal de verdragsorganisatie daar ook een nieuwe trainingsmissie voor de Iraakse troepen lanceren. Canada ging akkoord om de missie te leiden, die enkele honderden instructeurs zal tellen.

Macedonië

Daarnaast nodigde de NAVO ook nog de Macedonische regering uit om toetredingsgesprekken op te starten, nu er een akkoord is tussen Athene en Skopje over de naamskwestie. Enkel als de naam van het land wordt veranderd, treedt het land toe als dertigste lidstaat, beklemtoonde de NAVO-baas.

Stoltenberg wees op eensgezindheid binnen de NAVO, ondanks de spanningen. "In de geschiedenis van de NAVO hebben we verschillende meningsverschillen gehad. We zijn in staat geweest die te overwinnen, steeds weer. Want uiteindelijk zijn we het allemaal eens dat Noord-Amerika en Europa veiliger zijn samen. De NAVO is goed voor Europa. En de NAVO is goed voor Noord-Amerika."

Trump: "Geen breuk tussen VS en Europa"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een onderhoud met de Franse leider Emmanuel Macron "zijn persoonlijke verbondenheid met Europa" benadrukt. Er is "geen breuk" met Europa, zo heeft Trump verzekerd volgens een mededeling van het Elysée.

Trump heeft "eerder positieve en constructieve boodschappen over Europa" verspreid, zo meldt het Franse presidentschap. Volgens het Elysée bespraken de twee leiders onder meer de situatie en Iran en Syrië, en vond er ook een "openhartig gesprek over handel" plaats. Bij het begin van de ontmoeting had Trump aan de pers verklaard dat hij een "geweldige verstandhouding" heeft Macron, die als president "fantastisch werk verricht".