Trump toch niet zo kritisch voor visa-affaire IVDE

11 april 2019

05u00 2 De Amerikaanse president Donald Trump blijkt dan toch niet zo boos om de visa-affaire die Theo Francken (N-VA) in nauwe schoentjes bracht. De ambassade vroeg enkel bevestiging of de 121 spoorloze vluchtelingen met een humanitair visum doorgegeven waren aan de Europese Unie.

Begin dit jaar lag ex-staatssecretaris Theo Francken onder vuur toen bleek dat hij via tussenpersonen humanitaire visa had verschaft aan 1.502 Syriërs. Een onderzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken wees uit dat 121 Syriërs een visum kregen, maar nooit asiel aanvroegen. 107 van hen stonden op een lijst die de van fraude verdachte Melikan Kucam aan het kabinet-Francken had bezorgd.

Afgelopen weekend meldden de kranten van Mediahuis dat de Amerikaanse overheid een kritische brief over de visa-affaire gestuurd had naar ons land. Deze redactie kon de brief inkijken en het blijkt om een e-mail te gaan van een politieke adviseur van de Amerikaanse ambassade in Brussel. Hij schrijft enkel: "De media schrijven dat 121 mensen met een humanitair visum zich nooit hebben gemeld en zich dus momenteel ergens in de Schengenzone bevinden. Ik neem aan dat België de Europese Unie en de andere Schengenlanden op de hoogte heeft gebracht over deze zaak én over de identiteit van deze mensen. Kan u dat bevestigen?"

De hele affaire leidde tot een kinderachtig Twitteroorlogje tussen Theo Francken (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open Vld), waarin zelfs Donald Trump werd meegesleurd. (IVDE)