Trump ontmoet Britse premier May volgende week in Davos

hr

19 januari 2018

23u42

Bron: ANP

0

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgende week een ontmoeting met Theresa May. Hij spreekt de Britse premier in Davos. In het Zwitserse bergoord is het jaarlijkse World Economic Forum. Volgens de woordvoerster van het Witte Huis staat het onderhoud tussen Trump en May gepland voor vrijdag. ,,Hij ziet uit naar een bilateraal overleg met May om de Amerikaans-Britse relatie verder te versterken''.