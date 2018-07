Trump krijgt sobere ontvangst in Brussel IB

11 juli 2018

02u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond een opmerkelijk sobere ontvangst gekregen op Brussels Airport. Vorig jaar werd de rode loper nog letterlijk uitgerold, bracht een militaire fanfare het volkslied en defileerden een veertigtal soldaten. Maar door de slechte diplomatieke relaties wachtte dit jaar slechts een handvol Amerikaanse ambassadeurs de president op.

Premier Charles Michel koos er dit jaar voor om de ontvangst van president Trump niet bij te wonen, die plaatsvond tijdens de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk. Dat resulteerde in een beeld dat in schril contrast staat met de uitgebreide ceremonie bij zijn eerste bezoek. Toen president Trump in 2017 voor het eerst het Belgische tarmac betrad, werd hij 8 minuten lang verwelkomd.

Geladen NAVO-top

Gisteren stapte Trump na amper 2 minuten in zijn gepantserde wagen, op weg naar wat een geladen NAVO-top wordt. De Amerikaanse president vindt dat NAVO-lidstaten hun defensie-uitgaven moeten opkrikken en klaagt over het Europese landbouwbeleid. Maar Europees president Donald Tusk liet daarop verstaan dat "solidariteit belangrijker is dan geld".

Trump zal later deze ochtend een ontmoeting hebben met de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in het centrum van Brussel. Daarna trekt hij naar de tweedaagse top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 29 NAVO-landen.