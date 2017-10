Trump kan het niet laten, ook niet bij kinderen van de pers 11u20

Bron: vtmnieuws.be 0

President Donald Trump mag de media dan voortdurend wegzetten in de hoek van de leugenaars, voor de kinderen van de journalisten heeft hij het wel. Hij ontving ze gisteren in het Oval Office van het Witte Huis in Washington voor Halloween, maar kon het toch niet laten om opmerkingen te maken. "Ik kan niet geloven dat de media zo'n mooie kinderen gemaakt hebben", zei hij.



Trump ontving de journalisten en hun kinderen voor de traditionele 'trick or treat' in het Witte Huis. Ze kregen snoep van de president, maar ook wat opmerkingen over zijn grote vijand: de media. "Ik durf wedden dat de media jullie beter behandelen dan gelijk wie in de wereld", zei Trump aan de kinderen.