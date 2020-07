Trump houdt volgende week nieuwe grote campagnemeeting TT

06 juli 2020

00u05

Bron: Belga 0 Amerikaans president Donald Trump gaat volgende week een nieuwe, grote campagnebijeenkomst houden in New Hampshire, zo kondigt zijn campagneteam aan. Die zal wel plaatsvinden in open lucht. De vorige meeting in Tulsa kreeg nog veel kritiek omdat er geen rekening werd gehouden met de coronapandemie.

De nieuwe bijeenkomst in het kader van 'Make America Great Again' zal op 11 juli plaatsvinden bij de luchthaven van Portsmouth in New Hampshire. Alle deelnemers zullen moeten verklaren dat ze "vrijwillig het risico nemen" op een besmetting met het nieuwe coronavirus. Er zullen wel mondmaskers ter beschikking worden gesteld en iedereen zal aangespoord worden om die te dragen, klonk het nog.

In New Hampshire in het noordoosten van de VS ligt het aantal coronabesmettingen relatief laag. Op zo'n 1,35 miljoen inwoners werden een 6.000 tal gevallen opgetekend.



Trump mikt bij de verkiezingen in november op een nieuw mandaat als president. Maar bij de eerste campagnebijeenkomst in Tulsa in Oklahoma, in een overdekt stadion, daagde minder volk op dan verwacht. Ook in de peilingen hinkt Trump achterop bij zijn rivaal, de Democraat Joe Biden.



