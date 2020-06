Trump-cartoon van Vlaamse tekenaar gaat wereld rond: “Hoe (pijnlijk) geweldig” KVDS

06 juni 2020

12u48 9 Een spotprent van de Vlaamse cartoonist Luc ‘O-Sekoer’ Descheemaeker uit Torhout wordt over de hele wereld gedeeld op sociale media. De tekening stelt een cover van het bekende magazine Time voor, waarop het silhouet van Adolf Hitler te zien is. Zijn snor wordt gevormd door het hoofd van de Amerikaanse president Donald Trump. “Hoe (pijnlijk) geweldig”, klinkt het onder meer.

Het was een Spaanse volger van Descheemaeker die de tekening deelde op Twitter en zo viraal deed gaan. In een week tijd werd de prent meer dan 10.000 keer gedeeld en meer dan 33.000 twitteraars vonden ze al leuk. In verscheidene reacties wordt ze zelfs “fantastisch” en “geniaal” genoemd.

Mexico

“De karikatuur dateert eigenlijk al van 2016”, vertelt de cartoonist aan onze redactie. “Ik maakte ze voor een tentoonstelling in Mexico City rond het voorstel van Trump om een muur te bouwen op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Trump was toen volop bezig met zijn campagne om president te worden. Ik leerde hem kennen via filmpjes op YouTube. Zijn extreemrechtse uitlatingen inspireerden mij om de cartoon te maken in zwart en wit.”





Vorige maand besloot Descheemaeker om de prent een nieuw leven te geven. Hij bracht ze aan op wat op een cover lijkt van Time Magazine, met de slogan ‘Racism – The greatest virus’ in het bekende lettertype van het tijdschrift. Dat veroorzaakte wel enige verwarring.

Sommigen dachten dat het om een echte cover van Time ging. Het kwam zelfs tot een factcheck van het Franse persbureau AFP, die bij Descheemaeker uitkwam. “Ik bevestigde meteen dat het inderdaad niet om een echte cover van Time ging”, vertelt hij. “Elke oplettende kijker ziet dat het om een surrealistische parodie gaat. Ik geef wel een bedenking mee aan de kijker: is de tijd niet rijp voor een dergelijke frontpagina in een krant of een magazine?”

“Dit is een statement”, vervolgt hij. “Een artistieke daad. Het controversiële idee schudt mensen wakker en laat hen nadenken over een maatschappijkritisch thema: racisme in onze straten.”

Ku Klux Klan

Trump speelt wel vaker een rol in het werk van Descheemaeker. Zo maakte de cartoonist ook al een tekening van Donald Trump waarbij zijn hoofd vervangen is door een tekening van Hitler die een selfie neemt. En bewerkte hij een foto waarop iemand te zien is die in kleren van de extreemrechtse Ku Klux Klan aan het golfen is in de bunker van het Witte Huis.



