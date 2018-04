Truiense scoutsleider opgepakt en geschorst in onderzoek naar forum met naaktfoto's lva sam

21 april 2018

05u19

Bron: Belga 188 Een Truiense student en scoutsleider wordt in verband gebracht met een geheim online forum van voyeurs. Het parket van Limburg benadrukt dat het niet gaat om het gamingplatform Discord dat recent in de media verscheen. De 23-jarige man werd dinsdag opgepakt en verhoord in een onderzoek naar de aanmaak en de verspreiding van naaktfoto's en -video's van een tweehonderdtal vrouwen en meisjes.

Volgens Het Belang Van Limburg en Het Nieuwsblad was de man de oprichter van Discord, een geheim online forum waar voyeurs naaktfoto's van 142 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen uitwisselden. Maar het parket van Limburg verklaart vandaag dat het niét gaat over dat gamingplatform en de verdachte er dus ook niet de oprichter van is.

Geen besef

"De huiszoeking bij de 23-jarige man kwam er naar aanleiding van klachten van slachtoffers, die neergelegd waren bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken", zegt persmagistraat Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket. "Het materiaal van de verdachte werd in beslag genomen en zal verder onderzocht worden. De gerechtelijke dienst van de politiezone verhoorde de verdachte, die de feiten bekende. Hij is dan voor de parketmagistraat gebracht, waarna hij mocht beschikken. De verdachte zei voor alle duidelijkheid geen gebruik te hebben gemaakt van het gamingplatform Discord."

Dat zegt ook zijn advocate. "Mijn cliënt heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek en in de mate van het mogelijke geantwoord op de vragen die door de speurders gesteld zijn", zegt Vanessa Penninger. "Over zijn aandeel heeft hij bekentenissen afgelegd. Hij zag de ernst niet in, totdat hij nu besefte dat het om een grootschalig onderzoek gaat. Hij heeft mee foto's verspreid via het forum dat al eerder bestond. Hij is niet de oprichter van het forum. Hij heeft het chatforum via andere kanalen wel verspreid aan vrienden en kennissen." Penninger zegt niet te weten of haar cliënt nog als scoutsleider actief is.

Met het parket van Brussel zal er worden afgestemd om te kijken of er linken zouden zijn tussen de Truienaar en het onderzoek dat het Brussels parket voert naar Discord. Dat is nu nog niet aan de orde - het onderzoek in Limburg bevindt zich nog niet in zo'n vergevorderd stadium. Het gaat enkel om een opsporingsonderzoek, en dus niet om een gerechtelijk onderzoek. Daarom is de jongeman op het bureau van de parketmagistraat moeten verschijnen, en mocht hij na verhoor beschikken. Uit het onderzoek zal ook nog moeten blijken of hij al of niet zelf foto's of beelden gemaakt heeft.

Scouts bezorgd om leden, medeleiding en ouders

"Als nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen reageren we erg aangeslagen op dergelijke feiten in de omgeving van scouting", reageert woordvoerder Jan Van Reusel. "Onze bekommernis gaat in de eerste plaats uit naar leden, ouders en leiding van de betrokken groep om hen te ondersteunen. Die zorg kan variëren van coaching bij communicatie tot eventuele slachtofferhulp, afhankelijk van de plaatselijke situatie. "

In Sint-Truiden zijn drie scoutsgroepen actief. "De betrokken leider werd inmiddels door de lokale groep geschorst. Alle ouders van de groep worden geïnformeerd. Wie niet werd gecontacteerd, mag er dus zeker van zijn dat zijn of haar groep hier niet betrokken is. Vanuit de nationale staf wordt de groep nu verder begeleid door een pedagoog", aldus nog Van Reusel. "We gaan nu uit van gepaste opvolging, zodat rust en vertrouwen wordt gevonden om ter plaatse voort van scouting te mogen genieten."

Discord

Vorige week raakte bekend dat Belgische en Nederlandse journalisten op een afgeschermde website (Discord) duizenden naaktfoto's van 142 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen hadden aangetroffen. In de onderzochte chatboxen waren zo'n 3.000 gebruikers actief. Het parket startte meteen een onderzoek samen met de Computer Crime Unit.

In totaal waren drieduizend gebruikers actief in de chatboxen. De naaktfoto's, van minder- en meerderjarigen, waren gesorteerd per provincie. Van de 142 bekende slachtoffers weet het overgrote deel niet eens dat hun foto's circuleren.