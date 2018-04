Truiense scoutsleider is oprichter van geheim forum voor naaktfoto's lva

21 april 2018

05u19

Bron: Belga 1 Een Truiense student en scoutsleider ligt aan de basis van het geheime online forum waar voyeurs naaktfoto's van 142 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen uitwisselden. De politie kon de twintiger deze week identificeren. De man riskeert 15 jaar celstraf. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad zaterdag.

Vorige week raakte bekend dat Belgische en Nederlandse journalisten op een afgeschermde website duizenden naaktfoto's van 142 Vlaamse meisjes en jonge vrouwen hadden aangetroffen. Het parket startte meteen een onderzoek en de Computer Crime Unit van de federale politie kwam snel op het spoor van een jonge Truienaar.

De man blijkt de oprichter van het ruilplatform te zijn. Hij maakte ook zelf foto's om ze te ruilen of te verkopen.

In totaal waren drieduizend gebruikers actief in de chatboxen. De naaktfoto's, van minder- en meerderjarigen, waren gesorteerd per provincie. Van de 142 bekende slachtoffers weet het overgrote deel niet eens dat hun foto's circuleren. De Truienaar werd dinsdag verhoord, maar is niet aangehouden.