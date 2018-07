Truiens rusthuis onder vuur na klacht over vernederende selfies met demente bejaarden: "Al langer geruchten over wanpraktijken bij rusthuis" Redactie

19 juli 2018

06u04

Bron: Eigen berichtgeving 24 Momenteel loopt er een klacht tegen meerdere vrouwelijke zorgverleners van het OCMW-rusthuis Villa Rosa in Sint-Truiden. Vier betrokkenen worden beschuldigd van het maken van beeldmateriaal van demente bejaarden. Ze zouden in een Messengergroep vernederende foto's hebben gedeeld van demente bejaarden. De kleinzoon van een inmiddels overleden bewoonster heeft deze week een klacht ingediend bij de politie.

"Wij willen dat er snel volledige duidelijkheid en klaarheid wordt geschapen rond deze feiten", onderstrepen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove van oppositiepartij sp.a. Ook oppositiepartij N-VA eist een gerechtelijk onderzoek.

Volgens Moors en Vandenhove gaan er al langer geruchten over wanpraktijken de ronde. "Wij hebben op maandag 11 juni 2018 uitleg gevraagd via het college van burgemeester en schepenen en via het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Zoals altijd, zijn we van het kastje naar de muur gestuurd. Politiek en administratief hebben we bijgevolg snel gehandeld en we hebben tevens heel wat gesprekken gehad met personeelsleden en familieleden en kennissen van bejaarden. Het bleef echter bij beweringen zonder concrete bewijzen. Bovendien wou niemand, uit angst voor represailles, officieel verklaringen afleggen."

Na klacht van Gunther L., familielid van één van de slachtoffers en lid van ‘Sterk Sint-Truiden’ bij de komende verkiezingen, wordt er nu gevraagd om duidelijkheid. "We willen dat de OCMW-voorzitter zo snel mogelijk een extra vergadering samenroept en dat zij de klacht zo snel mogelijk onderzoekt. Immers, als het klopt dat 3 van de 4 personen opnieuw aan het werk zijn in een ander woonzorgcentrum, kunnen deze daar hetzelfde doen met bewoners. Bovendien als Pascy Monette (OCMW-voorzitter) beweert dat hij niets in de doofpot wil stoppen, kan hijzelf, door snel klaarheid te krijgen, witgewassen worden. In het andere geval houdt hij best de eer aan zichzelf en neemt hij ontslag."

De sp.a zal dan ook een een parlementaire vraag stellen in het Vlaams parlement aan de bevoegde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V).