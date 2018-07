Truiens rusthuis onder vuur na klacht over vernederende foto's gemaakt door personeel IB

19 juli 2018

06u04

Bron: Belga 5 Vier verzorgsters van het Truiense woonzorgcentrum Villa Rosa zouden in een Messengergroep vernederende foto's hebben gedeeld van demente bejaarden. De kleinzoon van een inmiddels overleden bewoonster heeft deze week een klacht ingediend bij de politie.

Oppositiepartij N-VA eist een gerechtelijk onderzoek. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

De vier vrouwen zouden via een besloten groep op Messenger de spot hebben gedreven met de zwakste bewoners van het rusthuis en ongepaste foto's hebben gedeeld. De betrokkenen zijn in april op het matje geroepen. Volgens meerdere bronnen van de kranten kregen ze de keuze van OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld): zelf ontslag nemen of anders zou de zaak aan de politie worden overgemaakt.

"Doofpotoperatie"

"We eisen een gerechtelijk onderzoek naar deze incidenten", zegt oppositieleider Jelle Engelbosch (N-VA). "Dit ruikt naar een doofpotoperatie."

Monette antwoordde niet concreet op de vragen, schrijven de kranten. "Dit is een politiek gestuurd verhaal. Ze willen mij kapotmaken als politicus."