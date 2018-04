Truienaar wilde nek van vrouw met blote handen breken: "Te veel gekeken naar slechte films met Chuck Norris" Vijf jaar celstraf met uitstel voor 52-jarige man Birger Vandael

27 april 2018

10u23

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een 52-jarige Truienaar is door de correctionele rechtbank in Hasselt veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met uitstel, nadat hij probeerde met zijn blote handen de nek van zijn vrouw te breken.

De feiten waren het droevige dieptepunt van een relatie die al jaren minder ging. Zo waren er tussen 2012 en 2016 een tiental klachten voor slagen en verwondingen. "Het zou allemaal begonnen zijn na overspel van mijn cliënte", aldus de advocate van het slachtoffer, Natascha Bielen. "Maar voorheen was hij ook al agressief. We zien in dit dossier ook een stijgende lijn. De man had blijkbaar altijd messen op zak en stuurde mijn cliënte massa’s sms’jes, waarin hij smeekte om terug te komen. Anders zou hij zichzelf iets aandoen."

Op 31 oktober 2016 liep het helemaal mis. "De beklaagde nam het hoofd van mijn cliënte tussen zijn twee handen, maakte een draaiende beweging en liet pas los toen ze op haar knieën gevallen was. Achteraf heeft hij ook toegegeven dat hij haar nek wou breken. Op 31 mei 2017 brak hij nog eens binnen in haar woning en bedreigde hij haar met een keukenmes. Mijn cliënte is door de hel gegaan."

Huis zelfs gebouwd

Volgens het Openbaar Ministerie had beklaagde te veel gekeken naar slechte films met Chuck Norris. "Meneer is geen man, maar een klein kind dat met de vuistjes slaat omdat mama hem niet meer wil", stelde de procureur, die zeven jaar cel en 8.700 euro schadevergoeding eiste. De verdediging wees erop dat de man gewoon zijn ex-vrouw bleef adoreren en alles voor haar had gedaan. "Hij heeft hun huis van kelder tot nok gebouwd en heeft het moeilijk afstand te nemen."

De beklaagde kreeg uitstel voor de straf, maar moet zich aan een aantal voorwaarden houden.