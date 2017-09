Truienaar veroordeeld tot 14 maanden cel voor diefstallen en drugs KVE

Bron: Belga 0 Een 41-jarige man uit Sint-Truiden is door de Hasseltse correctionele rechtbank voor het plegen van diefstallen en inbreuken op de drugswet veroordeeld tot 14 maanden cel met uitstel voor het deel dat de periode van de voorhechtenis overschrijdt en een boete van 8.000 euro met uitstel. Hij pleegde gewone diefstallen, fietsdiefstallen en winkeldiefstallen. Hij jatte ook kledingstukken uit een container van Wereldmissiehulp. In de toiletten van een vroegere werkgever ging hij zich wassen. Toen de politie hem oppakte voor verhoor, volgde hij gedwee het politievoertuig terwijl hij op een gestolen fiets reed.

Aan het uitstel voor celstraf en boete zijn voorwaarden gekoppeld. De man moet zich residentieel laten opnemen om aan zijn drugsprobleem te werken. Als hij afgekickt is, moet hij werk zoeken. Hij pleegde de diefstallen in de zomer van 2015. Op 18 september 2015 werd hij betrapt op het bezit van heroïne en amfetamines. In een winkel probeerde hij op 12 december 2015 schoenen te stelen. De man leefde ook in onmin met de conciërge van zijn appartement, waar hij indertijd verbleef. Hij had een potje inkt, waarmee hij tekende, tegen de muur gegooid. De conciërge werd ook hardhandig aangepakt.



Met een 44-jarige kompaan uit Zoutleeuw stal hij allerlei oude pc's en computeronderdelen. De kompaan werd veroordeeld tot 3 maanden cel en 800 euro boete. De Truienaar trok in 2017 dan ook weer alleen op dievenpad. Hij ging aan de haal met vier fietsen en twee lege biervaten. Aan de rechter vertelde de man dat hij intussen inziet dat hij dringend aan zijn problematiek moet werken. Van de rechtbank heeft hij nu de kans gekregen.