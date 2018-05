Truckers zwaargewond nadat ze door illegalen worden neergestoken in Blankenberge

Mathias Mariën

12 mei 2018

12u09

Bron: eigen berichtgeving

0

De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar een steekpartij langs de A. Ruzettelaan. Twee Poolse arbeiders merkten woensdagnacht op hoe drie, vermoedelijke, illegalen het zeil van hun vrachtwagen probeerden te openen. Het drietal vluchtte in eerste instantie weg, maar begon meteen daarna de arbeiders te bekogelen met stenen. Vlak daarna kregen de Polen verschillende messteken in het gezicht en hun lichaam. Ze werden beiden overgebracht naar het ziekenhuis.