Truckers mogen niet langer slapen in hun vrachtwagen FT

14u10 4 LUKAS Vrachtwagenchauffeurs mogen hun weekendrust niet langer in hun truck doorbrengen. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in een arrest. Het was de Belgische Raad van State die gevraagd had om meer duidelijkheid rond de rusttijden, naar aanleiding van een rechtszaak.

Een Europese verordening over rij- en rusttijden in de transportsector verplicht vrachtwagenchauffeurs om een 'normale wekelijkse rusttijd' van 45 uur op te nemen, boven op de normale dagelijkse rusttijd van minstens elf uur. Ons land bepaalde in een koninklijk besluit uit 2014 dat dat niet aan boord van het voertuig mag gebeuren. Als transportbedrijven dat toch toelaten, kunnen ze een boete van 1.800 euro krijgen.



Het transportbedrijf Vaditrans uit Temse had klacht ingediend bij de Raad van State: het koninklijk besluit was volgens hen niet wettelijk, omdat de Europese regels niet verbieden dat chauffeurs de wekelijkse rusttijd in de cabine opnemen. De Belgische staat spreekt dat tegen en zegt dat uit de verordening juist duidelijk blijkt dat een bestuurder zijn normale wekelijkse rusttijd niet in het voertuig mag doorbrengen. De Raad van State vroeg het EU-Hof om een verduidelijking.

Welzijn

Die kwam er nu. Het Hof oordeelt dat vrachtwagenchauffeurs hun verplichte weekendrust niet in hun cabine mogen doorbrengen en dat voor het welzijn van de chauffeurs. "Een vrachtwagencabine blijkt geen geschikte plaats voor langere rustperioden", stelt het Hof. "Het hoofddoel van de verordening bestaat erin de arbeidsomstandigheden van werknemers in de vervoerssector en de verkeersveiligheid in het algemeen te verbeteren."

Volgens de Nederlandse transportbond FNV Transport & Logistiek komt met deze uitspraak definitief een einde aan het uitbuiten van Oost-Europese chauffeurs die door toedoen van hun werkgevers in de vrachtwagen moeten slapen.

De verkorte wekelijkse rusttijd -die kan worden ingekort van 45 naar 24 uur - kan eventueel wel in de cabine, maar onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de vrachtwagen genoeg slaapfaciliteiten biedt.

Transportbond ACV-Transcom reageert tevreden. Ze vraagt nu strengere controles en een krachtdadiger optreden, "zonder onderscheid te maken tussen Belgische bedrijven en buitenlandse ondernemingen die aan de basis liggen van sociale dumping.