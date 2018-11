Trucker sterft onder eigen vrachtwagen tijdens herstelling in Antwerpse haven TMA

22 november 2018

11u16

Bron: Belga 0 In het Antwerpse havengebied is een man om het leven gekomen tijdens het herstellen van een vrachtwagen. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De man zou hebben geprobeerd het wiel van de vrachtwagen te vervangen, toen het voertuig door een nog onduidelijke oorzaak op hem terechtkwam. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd, maar de man bleek al overleden te zijn.

De feiten speelden zich af in de Muisbroeklaan in het noorden van het havengebied. De vrachtwagen stond aan de kant van de openbare weg nabij de poort van een fabrieksterrein. Vermoedelijk had de vrachtwagen daar een lekke band gekregen.