Trucker steekt auto van ‘geel hesje’ in brand in La Louvière sam

05 december 2018

19u52

Bron: belga 3 Een chauffeur van een zware vrachtwagen heeft met opzet een auto van een actievoerder van de gele hesjes in brand gestoken in Houdeng, nabij La Louvière.

Het incident vond plaats op de goederenoverslagplaats Garocentre in Houdeng, waar de betogers met gele hesjes al verschillende dagen actievoeren.



Volgens de lokale pers stak de Nederlandse chauffeur de wagen van een actievoerder opzettelijk in brand. Het parket bevestigt die feiten, maar zegt dat de brand snel kon geblust worden.



De Nederlandse vrachtwagenchauffeur is opgepakt voor verhoor.

