Trucker rijdt in op file en overlijdt: E34 richting Antwerpen afgesloten in Kemzeke sam - mvdb

17 april 2018

10u15

Bron: Belga - VTM Nieuws - Vlaams Verkeerscentrum 50 Op de E34 in Kemzeke is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen bij een botsing tussen twee vrachtwagens in een file. De E34 richting Antwerpen is volledig versperd, het verkeer moet de snelweg verlaten.

De bestuurder van een Nederlandse vrachtwagen overleed toen hij rond 9 uur inreed op een Duitse vrachtwagen die in een file stond. De opstopping was ontstaan door een eerder ongeval rond 7.15 uur in Vrasene waarbij vier voertuigen betrokken waren, met enkel blikschade. Daarbij was één rijstrook versperd en stond er een file die opliep tot 10 kilometer. In die file gebeurde het ongeval in Kemzeke.

De hinder op de E34 zal nog lange tijd aanhouden. Het wegdek ligt bezaaid met hout en ijzer. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op de omgeving te vermijden "want ook de omleiding slibt dicht". Wie vanuit Brugge of Zelzate naar Antwerpen wil, rijdt beter via Gent. Op de E34 is een omleiding voorzien via uitrit 12 ter hoogte van Moerbeke. Via een parallelweg kan het langs oprit 11 (Kemzeke) de E34 weer oprijden. Er wordt momenteel getakeld. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

De afhandeling van het ernstig ongeval op de #E34 in Kemzeke vraagt tijd. Snelweg blijft dus voorlopig versperd richting Antwerpen. Vermijd de omgeving, want ook de omleiding via de naburige parallelweg (Moerbeke - Kemzeke) slibt dicht! pic.twitter.com/5i6dhOUOGN Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Door een nieuw ongeval is de #E34 van Knokke naar Antwerpen helemaal versperd tussen Moerbeke en Kemzeke. Je moet de snelweg in Moerbeke verlaten en via de zij-rijweg naar de oprit in Kemzeke rijden.



Wie vanuit Brugge of Zelzate naar Antwerpen wil, doet dat beter via Gent. Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

Moeilijke ochtend op de #E34/N49. De snelweg is nu volledig DICHT richting Antwerpen in Kemzeke. Daar zijn 2 vrachtwagens gebotst. Er is ook een lading ijzer op de weg terecht gekomen. De hinder kan lang duren. Vermijd de zone! pic.twitter.com/RfDNHYEone Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link