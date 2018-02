Trucker overleden na val uit vrachtwagen in Herstal HA

11 februari 2018

17u21

Bron: Belga 26 In Herstal in de provincie Luik is vanochtend het lichaam gevonden van vrachtwagenbestuurder. Dat meldt het parket van Luik. De man zou een schedelbreuk opgelopen hebben na een val uit zijn vrachtwagen.

De politie trof het levenloze lichaam van de Russische trucker aan in de industriezone Hauts-Sarts. Het lichaam lag aan de vrachtwagen. Een wetsdokter kwam ter plaatse. Morgen volgt een autopsie, om uit te kunnen sluiten dat er een andere persoon in het spel was.