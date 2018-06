Trucker neergestoken in Duinkerke Rob Van herck

01 juni 2018

17u29

Bron: VTM NIEUWS 0 In de buurt van Duinkerke is een vrachtwagenchauffeur neergestoken door twee transmigranten. Dat vertelt een Nederlandse getuige aan VTM NIEUWS en schrijven Franse media. De Litouwse trucker trof gisteren twee migranten aan in zijn truck en na een discussie werd hij in zijn schouder gestoken. De transmigranten zijn gevlucht.

Martien Stip rijdt zelf met een vrachtwagen en moest zijn verplichte pauze nemen. Daarom reed hij in Kraaiwijk, in de buurt van Duinkerke, een parking op. Hij raakte aan de praat met een andere chauffeur, tot die plots geroezemoes hoorde in zijn trailer.

Engeland

Toen de man op zijn trailer klom, merkte hij dat het doek was opengesneden. Uit het gat klommen twee transmigranten die zich er verschanst hadden om tot in Engeland te geraken, de eindbestemming van de vrachtwagenchauffeur.

"Er ontstond een discussie waarin de chauffeur probeerde duidelijk te maken dat hij in de problemen kon komen door hun acties, want het was hij die aan zijn baas mocht uitleggen waarom zijn trailer beschadigd was. Er hing evenwel helemaal geen agressieve sfeer en na enige tijd klommen de mannen opnieuw naar beneden", vertelt Stip.

Steekpartij

Toen hij even later wou terugkeren naar zijn voertuig, hoorde hij iets wat op een gevecht leek en plots kwam de Litouwse chauffeur aangelopen met een steekwonde in zijn schouder.

"De twee transmigranten liepen weg van de parking. De politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse, maar ik denk niet dat ze de twee hebben gevonden. De chauffeur werd verzorgd en ging nadien mee met de hulpdiensten", sluit Stip af.