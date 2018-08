Trucker moet alles dichtgooien wanneer wegpiraat opzettelijk in de remmen gaat op E40 "Je kon er geen vinger meer tussen krijgen" sam

23 augustus 2018

21u21 0 Een vrachtwagenbestuurder uit Kortrijk heeft op het nippertje een aanrijding kunnen voorkomen op de E40 in het Luikse Waremme. De dashcam van Stephan Valcke (44) filmde hoe een zwarte Volkswagen opeens voor hem kwam rijden en meermaals fel vertraagde.

"Ik heb werkelijk alles moeten dichtgooien om een ongeluk te vermijden", vertelt de chauffeur aan onze redactie. Op de beelden is duidelijk te zien hoe angstaanjagend dicht de auto kwam. "Je kon er geen vinger meer tussen krijgen, vrees ik", zegt Valcke. "Gelukkig was ik niet geladen, anders kon ik een ongeval onmogelijk vermijden."

De trucker verduidelijkt desgevraagd nog dat de oranje, gele en groene lijnen in beeld een puur visueel hulpmiddel zijn van zijn dashcam, en dat het niet gaat om een systeem dat automatisch remt of zelfs maar alarm slaat. "Ik heb dus uit een reflex zelf moeten remmen, tot drie keer toe."

Aanleiding

De vrachtwagenbestuurder zegt dat hij zelf geen enkele aanleiding heeft gegeven voor het levensgevaarlijke gedrag. "Wat zijn reden was van zijn actie, is mij totaal onduidelijk. Het was heel rustig op de weg en hij kwam van heel ver achter mij. Wellicht had hij goesting om een vrachtwagen te kloten!"

Valcke zegt nog dat hij tijdens het incident niet heeft geclaxonneerd en heel rustig is gebleven. De man laat het hier niet bij, en stapt morgen naar de politie. "Ik denk dat als ze de beelden zien, ze zelf ook wel in actie zullen schieten. Want die moet zeker gestraft worden, vind ik."

