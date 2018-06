Trucker komt om bij ongeval op E19 HA

25 juni 2018

16u08

Bron: Belga 4 Op de E19/A7 in het Henegouwse Hensies zijn vanmiddag twee ongevallen gebeurd in de richting van Bergen. Bij het tweede ongeval met twee vrachtwagens kwam een trucker om het leven, zo is vernomen van de federale politie.

Bij het eerste ongeval was één wagen betrokken. Om nog onbekende redenen ging het voertuig meerdere keren over de kop. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op een strook voor dat ongeval botsten later twee vrachtwagens op elkaar. Eén van de bestuurders overleed ter plaatse. De federale politie onderzoekt de oorzaak van dit ongeval nog.

De ongevallen veroorzaken zware hinder voor het verkeer vanuit Frankrijk richting Bergen en Brussel. De beschadigde voertuigen moeten nog weggetakeld worden.