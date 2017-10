Trucker is weg kwijt en probeert doodleuk te draaien... op de snelweg Mathias Mariën

18u09

Bron: Eigen berichtgeving 11 Mathias Mariën Een Roemeense trucker heeft zich deze middag op een wel heel erg opvallende manier vastgereden op de gloednieuwe A11-snelweg in Ramskapelle bij Knokke. De man was de weg kwijt en probeerde dan maar doodleuk te draaien ... op de snelweg. Daarbij vergat hij even de drassige middenberm waarin hij zich vastreed.

Het levensgevaarlijke manoeuvre had heel wat bekijks van passanten. De trucker was zich kennelijk van geen kwaad bewust en probeerde zich nog op alle mogelijke manier los te werken. Onmogelijk, zou blijken. De wegpolitie kwam ter plaatse en kon niet lachen met de stunt. "Ik volgde mijn gps", was één van zijn verklaringen. Al lijkt dat eerder een foefje, aangezien op de meeste toestellen de A11 nog niet is aangegeven. De truck werd met een takeldienst uit de middenberm geholpen. Dat zorgde voor enige verkeershinder. Het was het eerste noemenswaardige incident op de nieuwe snelweg. Niemand raakte gewond.

Mathias Mariën

Lees ook: Testrit met peperdure McLaren 720S in Knokke loopt fout af