Trucker houdt twee schoolbussen tegen in Halle: "En dat doe ik vanaf nu elke dag, ik eis excuses" Tom Vierendeels

20 april 2018

18u28

Bron: Eigen berichtgeving 276 Agenten van de politiezone Zennevallei hebben vandaag na schooltijd een man opgepakt die verhinderde dat twee schoolbussen het domein van de school Don Bosco in Halle verlieten.

Frederick C., vader van twee dochters die les volgen op de school, had het woensdagmiddag aan de stok gekregen met een chauffeur van Reizen De Vriendt uit Lebbeke, dat instaat voor het schoolvervoer. "Ik stond met mijn hond op het voetpad voor de school en de chauffeur week ver uit, zogezegd om zijn bocht degelijk te kunnen nemen", vertelt C..

"Toen ik hem daarop aansprak zei hij dat hij buschauffeur is en wel weet hoe hij moet rijden. Ik ben zelf trucker en weet dat hij die bocht echt niet zo breed moet nemen. Op dat moment gaf hij een snok aan zijn stuur en reed hij tegen mij en mijn hond. Daardoor brak ik mijn hand. Ik verloor mijn zelfbeheersing en ging aan het raam verhaal halen. De ruit barstte uit het niks." De chauffeur, een vijftiger uit Opwijk, trok onmiddellijk naar het gangpad tussen de stoelen. "Daarom opende ik via de noodknop de passagiersdeur", gaat Frederick verder. "Ik wilde verhaal halen, maar de man begon zijn baas te bellen. Daarom heb ik hem aan zijn broek naar buiten gesleurd. Toen kwamen andere mensen tussenbeide."

De vijftigjarige buschauffeur uit Opwijk raakte zo tot en met zondag werkonbekwaam en heeft verwondingen aan de heup en schouders. De politie kwam woensdag al tussenbeide, bedaarde de gemoederen en nam de nodige verklaringen op. Maar voor Frederick volstond dat niet. "Ik eis excuses van de chauffeur en zijn werkgever", klinkt het. "Daarom heb ik hen ook verwittigd dat ik elke dag aan de schoolpoort zal staan en de bussen uit protest vijf minuten zal tegenhouden. Zo zullen ze aan de ouders moeten uitleggen waarom hun kinderen later thuis zijn."

Geen loze woorden, want dat deed hij vandaag na schooltijd. De politie was zowel in burger als in uniform aanwezig. Frederick liet zijn dochters en een bevriend koppel 'de wacht' overnemen en ging in discussie met de eerste chauffeur. De politie vond het na een tijdje genoeg geweest en greep hardhandig in. C. bleef discussiëren en werd uiteindelijk geboeid meegenomen naar het commissariaat. In totaal kwamen er een tiental agenten aan te pas.