Trucker herinnert zich niets van dodelijk ongeval in Kortenberg Rob Van herck

05 mei 2018

09u29 10 De chauffeur van de vrachtwagen die gisteren in Kortenberg een dodelijk ongeval veroorzaakte, herinnert zich niets van de feiten. Dat vertelt het parket van Leuven aan VTM NIEUWS. Na een eerste onderzoek van de wetsdokter is 'het onwel worden van de chauffeur' de hoofdpiste van het onderzoek.

"De man herinnert zich alles van zijn rit, tot op het moment vlak voor het ongeval", zegt woordvoerder Sarah Callewaert van het parket van Leuven. "Zelf zegt hij dat hij onwel werd, en volgens de wetsdokter behoort dat inderdaad tot een van de mogelijke oorzaken."

De chauffeur herinnert zich nog alles van voor het ongeval en ook toen hij gekneld zat in zijn truck, kon hij de vragen van de hulpdiensten beantwoorden.

Toch kan het parket nog niet concluderen of dat 'het onwel worden' effectief de oorzaak van het dodelijke ongeval is. "We wachten nog de resultaten van het onderzoek naar de tachograaf en de genomen bloedstalen af", legt Callewaert uit. "We willen zeker zijn dat er geen alcohol in het spel was."